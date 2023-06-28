За умисне вбивство жінки судитимуть жителя Чернівців

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, на початку цього року 58-річний житель Чернівців під час раптово виниклої суперечки з 61-річною потерпілою, наніс їй численні тілесні ушкодження. Від одержаних травм жінка загинула.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура