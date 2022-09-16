Затримано учасника хакерського угруповання, яке завдало компаніям збитків на суму понад $120 млн.

Офісом Генерального прокурора спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції України та правоохоронними органами Франції, Нідерландів, Норвегії, України, США, Швейцарії за підтримки Європолу та Євроюсту на території Швейцарії в серпні 2022 року затримано та взято під варту одного із учасників хакерського угруповання.

Завдяки злагодженим діям всіх учасників міжнародної слідчої групи, у жовтні 2021 року було проведено міжнародну операцію щодо документування злочинної діяльності хакерського угруповання, яке розповсюджувало віруси-вимагачі «LockerGoga». Від дій хакерів постраждали понад 1 800 компаній та установ у 71 країні. Загальні збитки сягають більш ніж 120 мільйонів доларів США.

Наразі у ході проведених слідчих дій отримано техніку та носії інформації, що використовувалась цим угрупованням. За результатами спільного аналізу цих носіїв отримано приватні ключі для розблокування вірусів-вимагачів. Ці ключі дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити дані, раніше зашифровані шкідливими програмами «LockerGoga».

У співпраці з Європолом створено інструмент для допомоги жертвам у процесі дешифрування інформації.

На теперішній час на території України проводиться ряд слідчих дій з метою притягнення до відповідальності всіх учасників хакерського угруповання.

Довідково інформуємо, що з метою захисту себе від атаки програм-вимагачів потрібно регулярно здійснювати резервне копіювання даних на будь-які зовнішні накопичувачі, такі як флеш-накопичувачі, а також мережеві або хмарні сховища; бути уважним при роботі з електронною поштою, не відкривати підозрілі листи; переглядати приховані розширення файлів; використовувати складні паролі облікових записів; мати надійне та ефективне антивірусне програмне забезпечення та активувати двох факторну аутентифікацію облікових записів.

Офіс Генерального прокурора