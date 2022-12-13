У Миколаєві за зґвалтування 13-річної дівчини судитимуть прикордонника

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Державної прикордонної служби України за фактом зґвалтування 13-річної дівчини у липні 2022 (ч. 4 ст. 152 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура