У Миколаєві затримали зловмисника, який убив 79-річну хмельничанку

Тіло пенсіонерки рідні виявили 6 лютого, а вже наступного дня поліцейські затримали зловмисника у Миколаєві. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру у вчиненні умисного вбивства, а суд взяв під варту без можливості внесення застави.

6 лютого в одній із квартир по вулиці Шухевича в м. Хмельницькому донька виявила тіло своєї 79-річної матері із рубаними ранами голови.

Підозра впала на 51-річного співмешканця доньки, який напередодні поводився агресивно, побив 53-річну жінку та, зібравши речі, виїхав зі спільного житла. Перегляд записів із камер спостереження поблизу будинку загиблої підтвердив цю гіпотезу — 5 лютого чоловік був у неї. Тоді він і вчинив убивство.

Оперативники з’ясували, що зловмисник попрямував до Миколаєва, звідки сам родом. За допомогою поліції Миколаївської області вже 7 лютого чоловіка затримали. В нього вилучили телефон, який, ймовірно, належав убитій пенсіонерці.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили фігуранту підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також у Хмельницькому райуправлінні поліції відкрили стосовно нього кримінальне провадження за ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ за побиття співмешканки.

На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області