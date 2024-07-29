У Миколаєві жінка помстилась роботодавцю, спаливши його майно

Через конфлікт з господарем ятки, у якій працювала, жінка підпалила ларьок. Зловмисницю поліцейські затримали та повідомили про підозру. За скоєний злочин їй загрожує до десяти років ув’язнення.

Вчора, 27 липня, близько 21:20 до Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від перехожих про те, що по вулиці Сінній у Миколаєві горить торгівельний кіоск.

Оглянувши місце події, співробітники слідчо-оперативної групи поліції зафіксували, що внаслідок підпалу кіоск з товаром вигорів вщент. Також вогонь пошкодив ще дві сусідні ятки. Поліцейські вилучили фрагменти горіння майна, які нині направили на експертне дослідження.

У ході зʼясування обставин події та проведення першочергових слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що до злочину причетна продавчиня одного з кіосків.

Зі слів жінки, після сварки із роботодавцем вона вирішила підпалити його кіоск у якості помсти.

Слідчі затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за процесуального керівництва прокуратури cлідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області