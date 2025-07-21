У НАБУ відповіли СБУ про можливе співробітництво працівника Бюро з представником спецслужб РФ

У серпні 2023 року до #НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у фсо рф.

Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ.

Принципова позиція НАБУ — виявити всі обставини, незалежно від посади чи тривалості служби працівника.

Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.

Більше того, НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано.

У серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає.

Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби.

Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді Бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року.

НАБУ