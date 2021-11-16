У нардепа Кивы проводят обыск: прокуратура назвала причину

К народному депутату от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Илье Киве правоохранители пришли с обысками.

Как сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора, обыски проводят в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

“Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора ДСР Нацполиции и ГБР проводят обыски у народного депутата Украины Ильи Кивы в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.

26 октября по факту стрельбы народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы возбуждено дело.

Кива опубликовал видео, где он с автоматом в руках рассказывает, что является лидером антифашистского движения в Украине и угрожает последователям Степана Бандеры. В конце он стреляет из автомата и устраивает салют.