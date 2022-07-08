У наркоугруповання з міжрегіональними зв’язками вилучили наркотики та психотропи на ₴25 мільйонів

До його складу входило 11 осіб: вони організували збут різноманітних заборонених речовин на території всієї країни. Частину психотропів виготовляли у власній нарколабораторії, іншу – купували гуртовими партіями. Продавали «товар» через чотири Телеграм-канали, відправляючи замовлення поштою, а оплату отримували у криптовалюті на електронні гаманці. Такий бізнес приносив фігурантам понад 5 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

Викрили зловмисників оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН спільно зі слідчими Головного слідчого управління, оперативними службами Нацполіції та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Організували наркобізнес четверо чоловіків із Київщини та Одеси. Вони створили чотири Телеграм-канали, через які пропонували різні види наркотиків і психотропів, а їхня клієнтська база налічувала майже півтори тисячі осіб. В асортименті – метадон, амфетамін, «Альфа-PVP», екстазі, «LSD», мефедрон, канабіс, псилоцибінові гриби, а також цукерки та шоколад із вмістом психотропних речовин. Все це замовники могли придбати через наркомагазини, оплативши за «товар» криптовалютою та отримати через поштові відправлення.

Для розширення свого «бізнесу» вони залучили до незаконної діяльності ще сімох чоловіків із Київщини та Житомирщини. Один із них, який мав знання щодо синтезу хімічних сполук, обладнав за місцем свого мешкання нарколабораторію, потужності якої дозволяли щомісяця виготовляти до 30 кг амфетаміну та «Альфа-PVP». Решта фігурантів безпосередньо відповідали за фасування та збут заборонених речовин. Щомісяця така незаконна діяльність приносила їм понад 5 мільйонів гривень прибутку.

Під час 14 одночасних обшуків, які проводилися за силової підтримки бійців ППОП та ТОР на території Одеської, Житомирської та Київської областей, вилучено 10 кг амфетаміну, 60 л «Альфа-PVP» у рідкому стані, 300 пігулок «Екстазі», псилоцибінові гриби, метадон, канабіс, мефедрон, а також шоколад та цукерки зі вмістом психотропних речовин. Крім того, вилучено різноманітні прекурсори, лабораторне обладнання, фасувальні матеріали, банківські картки, мобільні телефони та гроші в національній та іноземній валюті.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин – понад 25 мільйонів гривень.

Чотирьох активних учасників угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах, вчинені організованою групою.

Діяльність наркокрамниць заблоковано. Процесуальні рішення відносно інших членів групи будуть прийматися після отримання результатів експертних досліджень.

За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України