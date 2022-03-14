У Нацбанку попередили про нові шахрайські схеми під час війни

Шахраї часто публікують фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартири в безпечних регіонах і просять внести передоплату на карту.

Національний банк попередив українців про нові шахрайськи схеми, поширених під час війни, і дав поради, як не попастися на них.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зокрема, наголошується, що під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передоплату на карту, проте взятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають. У НБУ радять купувати квитки на поїзди або автобуси тільки на Офіційних онлайн-ресурсах, а в разі перевезень приватними авто незнайомими особами наполягати на передоплаті готівкою в момент відправлення та не перераховувати кошти авансом.

Також шахраї часто публікують фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартири в безпечних регіонах і просять внести передоплату на карту, а після отримання коштів відключають відповідний номер.

«Намагайтеся перевірити таких «постачальників послуг» кількома способами. Якщо в місті, де ви плануєте винайняти житло, у вас є знайомі, попросіть особисто перевірити житло. Крім того, спробуйте «забронювати» квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають у розмові, що у них вже є «бронь», велика ймовірність, що це шахраї», — зазначають у Нацбанку.

Крім цього, існують схеми, коли шахраї дають фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії, а також створюють фішингові сайти, схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.

«Перевіряйте правильність назв сайтів, на які переходите і де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього і шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного або декількох символів. Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS або на e-mail побачили посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням», — радить регулятор. // УНІАН