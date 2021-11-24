У несплаті ₴26 млн. податків підозрюють керівника та ексфіндиректора підприємства

Прокурором Офісу Генерального прокурора за дорученням першого заступника Генерального прокурора вручено письмове повідомлення про підозру директору товариства, який є депутатом однієї з районних рад Житомирської області, а також повідомлено про підозру колишньому фінансовому директору цього підприємства за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, директор підприємства – ритейлера на ринку нафтопродуктів та ексфінансовий директор протягом січня – грудня 2015 року під час роздрібної торгівлі нафтопродуктами за платіжними картками, а також талонами через мережу АЗС, ухилилися від сплати акцизного податку.

Це призвело до ненадходження до бюджету понад 26 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора