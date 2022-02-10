У незаконній видачі рецептів на придбання наркотиків підозрюють лікаря-психіатра

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру лікарю-психіатру за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненої повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 319 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 35-річна харків’янка, перебуваючи на посаді лікаря-психіатра декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.

У ході досудового розслідування встановлено понад 450 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району м. Харкова.

Під час проведених обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено близько 1500 медичних карток пацієнтів, печатки, медичну документацію та близько 16 тисяч рецептів на видачу наркотичних засобів.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури