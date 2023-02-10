У незаконному відчуженні земель НААН України зі збитками на ₴69 млн. підозрюють ексголову сільради та землевпорядників

Понад 200 громадян, серед них – родичі та близькі підозрюваних, отримали у приватну власність землі неподалік Львова. Відтак держава зазнала збитків на 69 млн. грн.

Викрили оборудку із землями Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України та встановили її організаторів оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції. До організації злочинної схеми причетний ексголова сільради, який наразі є депутатом райради, та двоє землевпорядників.

З метою виведення земель із державної власності ділки під час розробки землеустрою щодо зміни меж села безпідставно збільшили його площу та включили туди ці землі. Дані землі знаходилися у постійному користуванні інституту. Надалі вони поділили 22 га землі на менші частини та на підставі рішень сільської ради незаконно передали земельні ділянки неподалік Львова в приватну власність понад 200 громадянам. Серед «латифундистів» – родичі та близькі учасників оборудки. Внаслідок протиправної діяльності державі завдано понад 69 млн грн збитків.

На підставі зібраних доказів ексголові сільради та двоє землевпорядників повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За клопотанням Львівської обласної прокуратури на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадуємо: на Київщині організатори земельних махінацій на понад 220 млн грн отримали підозри.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України