У нідерландського дипломата поцупили велосипед із-під будівлі НАБУ

У співробітника Посольства Нідерландів в Україні невідомі поцупили велосипед. Цікаво, що востаннє дипломат залишив його під будівлею Національного антикорупційного бюро у Києві.

Про це повідомив перший секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні Лодевейк Смоор у Facebook.

Дипломат зазначив, що він щодня їздить на роботу на велосипеді, як чимало його колег. Однак одному з них пощастило менше, адже його транспортний засіб вкрали.

“Востаннє його велосипед бачили перед Національним антикорупційним бюро у понеділок. Хто бачив його, повідомте мені”, – написав Смоор.

У коментарях він додав, що його колега вже звернувся у поліцію.