У Німеччині група рашистів напала на чотирьох українців

Росіяни вигукували провокативні гасла, а потім використали зброю.

Семеро молодиків російського походження навмисно спровокували та напали на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Спершу вони вигукували проросійські гасла, а потім один з нападників витягнув пістолет. Про це пише видання Bild.

За інформацією видання, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян.

За попередніми даними, росіяни шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла, зокрема “Свободу Росії” та накинулися на українців.

Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.

Співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам. // LB.ua