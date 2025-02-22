У Німеччині затримано 18-річного росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю

За даними правоохоронців, суддя окружного суду Бранденбурга видав ордер на арешт підозрюваного.

Федеральна поліція Німеччини та Державне управління кримінальних розслідувань Бранденбургу заарештували 18-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці політично вмотивованого нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу німецької поліції.

«Після повідомлення про можливі плани нападу в Берліні та подальшого інтенсивного розслідування під керівництвом Генеральної прокуратури Бранденбургу органам безпеки вдалося заарештувати підозрюваного у підготовці ймовірного політично вмотивованого нападу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними видання Tagesspiegel, 18-річного хлопця заарештували в аеропорту Шенефельд. Повідомляється, що слідчі розглядають ісламістський мотив, але вже припускають політичний мотив.

Припускають, що хлопець є чеченцем, який проживає в Потсдамі і його метою був напад на посольство Ізраїлю в Берліні. За інформацією видання, молодик хотів покинути країну та вилетіти до Стамбула після того, як плани нападу не вдалося реалізувати.

За даними правоохоронців, суддя окружного суду Бранденбурга видав ордер на арешт підозрюваного.