У Німеччині затримано 18-річного росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю
За даними правоохоронців, суддя окружного суду Бранденбурга видав ордер на арешт підозрюваного.
Федеральна поліція Німеччини та Державне управління кримінальних розслідувань Бранденбургу заарештували 18-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці політично вмотивованого нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу німецької поліції.
Згідно з даними видання Tagesspiegel, 18-річного хлопця заарештували в аеропорту Шенефельд. Повідомляється, що слідчі розглядають ісламістський мотив, але вже припускають політичний мотив.
За даними правоохоронців, суддя окружного суду Бранденбурга видав ордер на арешт підозрюваного.Tweet