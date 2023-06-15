На Закарпатті у затриманого подружжя наркоторговців вдома виявлено метамфетамін та боєприпаси

В ході проведення оперативних заходів співробітники відділення поліції у смт. Великий Березний встановили, що 37-річний місцевий житель та його дружина причетні до збуту метамфетаміну на території Ужгородського району.

Завдяки проведеній роботі оперативникам вдалося затримати подружжя наркоторговців одразу після чергового збуту. У помешканні підозрюваних правоохоронці провели обшук, під час якого службова собака Кінологічного центру поліції Закарпаття знайшла усі сховки з наркотиками.

Крім цього, працівники поліції виявили та вилучили у будинку чотири гранати, кастет та майже сотню бойових патронів. Загалом правоохоронці відправили на експертизу боєприпаси та три види медичних рецептурних препаратів, а також 25 згортків з білою порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін. Також вилучено гроші, отримані за збут заборонених речовин, у сумі 16 тисяч гривень та 250 євро.

У справі, за процесуального керівництва Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури, було проведено оперативні закупки, які також підтверджують злочинну діяльність подружжя. Чоловіка та жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

У поліції відкрито два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 307, тобто Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області