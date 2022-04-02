У Ніжині раніше судимого мешканця викрито у публічних погрозах правоохоронцям

Житель Ніжина, що на Чернігівщині, записав та виклав відеозвернення до співробітників поліції з обіцянками фізичної розправи. У минулому чоловік притягувався до кримінальної відповідальності.

Працівники Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ виявили у соціальній мережі інформацію з публічними погрозами правоохоронцям. На відео невідомий із неприхованою агресією до поліцейських погрожує їм вбивством.

Внутрішня безпека Нацполіції відреагувала миттєво. За викритим фактом слідчі Ніжинського районного відділу поліції ГУНП у Чернігівській області розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)

Кримінального кодексу України.

Спільно зі співробітниками карного розшуку поліції Ніжина оперативники УДВБ НПУ встановили особу зловмисника та місце його перебування. Автором відеопослання виявився 47-річний раніше судимий місцевий мешканець, який перебував у складі одного з військових формувань та мав при собі автоматичну вогнепальну зброю.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили 337 набоїв калібром 5,45 мм, а також марихуану: 4 банки по 3 літри, 7 банок по 1,5 літра. Все вилучене направлено на експертизу.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації дій затриманого та вручення йому підозри.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України