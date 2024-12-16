Громадянина Молдови, який переправляв через кордон сімох українців, увʼязнили на 8 років

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав громадянина Молдови винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 грудня.

Обвинувачений і його клієнти були затримані 8 вересня 2023 року на узбережнні річки Дністер. Неполік був гумовий човен, яким, очевидно, хотіли переплисти річку.

Як зʼясувалося один із його клієнтів співпрацював із поліцією. Чоловік їхав із Харкова, щоб перетнути кордон на Вінниччині. На блокпосту місті Могилів-Подільський він зізнався правоохоронцям, що збирається зробити і погодився співпрацювати. Він транслював свою геопозицію в Telegram, щоб поліцейські могли його відслідковувати.

Прикордонники зробили засідку біля човна біля річки Дністер і згодом побачили групу чоловіків з рюкзаками, які йшли до річки. Двоє з них намагались втекти, але їх наздогнали.

Чоловіка мали ознаки фізичного виснаження, тому що кілька днів ховались у лісі від правоохоронців.

На місці події обвинувачений сказав, що на прохання якогось «цигана» мав переправити цих людей через кордон за винагороду — по 200 євро за особу.

Затриманий визнав вину і розповів, що познайомився в Молдові з якимсь чоловіком, який запропонував йому заробити, переправляючи громадян України до Республіки Молдова — 200 доларів США за особу. Він приїхав до Одеси і збрав там двох чоловіків. У Вінниці зустрівся з іншими і далі вже їхали разом. Спільник із Молдови скинув йому в Telegram точку на карті, куди треба їхати. На двох таксі вони доїхали до лісосмуги, вийгли і чекали подальших вказівко. Дві ночі спали в лісі, після чого їм скинули інші координати.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав і в скоєному розкаявся.

Чотирьох утікачів допитали під відеозапис на стадії досудового слідства. Троє із них повідомили, що мали заплатити по 3 тисячі доларів, а один, що йому пропонували такі послуги за 2 тисячі. Гроші мали передати після перетину кордону. Спочатку чоловіків обіцяли провести суходолом, а пізніше виявлося, що доведеться плисти. Двоє не погодилися сідати в човен і, нібито, хотіли вертатися додому, але їх затримали.

Молдованин вперше притягується до кримінальної відповідальності, офіційно не працює, неодружений,за місцем проживання характеризується позитивно. Звільнившись слідчого ізолятора під грошову заставу, ухилявся від явки до суду, через що у серпні оголошувався в розшук.

У жовтні обвинуваченого затримали і помістили під варту. За підсумками судового розгляду його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.