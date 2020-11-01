На Николаевщине мужчина из-за долга застрелил знакомого и сообщил об этом в полицию

В воскресенье, 1 ноября, 50-летний житель одного из сел Новоодесского района позвонил в полицию и заявил, что только что он убил своего 51-летнего знакомого.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции выяснила, что потерпевший был должен деньги злоумышленнику, которые не возвращал в течение длительного времени. На почве этого между мужчинами происходили конфликты.

«Сегодня, когда мужчины встретились снова, из-за невозврата долга началась ссора, в ходе которой 50-летний мужчина нанес смертельное огнестрельное ранение потерпевшему из пистолета в голову. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.

Следственным отделением начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

«Орудие убийства изъято правоохранителями для дальнейшего направления на экспертизу. Злоумышленника полицейские доставили в отделение полиции, где сейчас следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По согласованию с местной прокуратурой решается вопрос о сообщении преступнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается следствие», – резюмировали в полиции.

Преступности.НЕТ