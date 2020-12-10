На Херсонщині поліція з’ясовує обставини смерті дитини, тіло якої виявили на смітнику

Тіло новонародженого хлопчика поліцейські виявили на смітнику в одному з сіл Іванівського району. Малюк був замотаний у ганчір’я та кілька пакетів. Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. У злочині поліція обґрунтовано підозрює 17-річну матір хлопчика, для якої вагітність була небажаною.

У Іванівське відділення поліції надійшло анонімне повідомлення, що 17-річна жителька одного з сіл району була вагітною. Тиждень тому односелець помітив, що живота немає і дитини теж. Для перевірки цієї інформації за місцем проживання неповнолітньої виїхали працівники поліції. Під час бесіди з дівчиною вона пояснила, що вагітною ніколи не була. Її мати, брат та односельці теж розповіли, що не помічали за дівчиною вагітність.

Але з’ясувалося, що 48-річна мати, раніше судима за вбивство, понад чотири місяці не проживає з дітьми. А її старший син постійно знаходиться на заробітках і зрідка бачить сестру. Сама неповнолітня поводилася підозріло і сильно нервувала.

— Ми прийняли рішення направити дівчину до лікаря-гінеколога, щоб упевнитися у факті вагітності. Спеціаліста розшукали за майже 50 км — у Генічеську. Після огляду лікар підтвердив, що неповнолітня дійсно була вагітною і народила приблизно 10 діб тому, — повідомив начальник Іванівського відділення поліції Ігор Кузьменко.

Після чого дівчина зізналася, що її вагітність була небажаною, тож вона нікому про це не розповідала, ретельно приховувала і на обліку у лікаря не була. Перейми у неї почалися вдома 30 листопада, коли вона була сама. Після народження дитина нібито не подавала ознаки життя. Породілля поклала немовля з ганчір’ям у пакет та, дочекавшись темряви, віднесла на смітник.

Працівники поліції виявили тіло новонародженого на території смітнику. Після проведення судово-медичної експертизи стане відома причина смерті хлопчика. Також у справі призначено низку експертиз. Вирішується питання щодо оголошення дівчині про підозру й обрання міри запобіжного заходу. Відкрите кримінальне провадження за ст.117 «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Херсонської області