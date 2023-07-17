У Новому Роздолі на Львівщині затримали рецидивіста, який пограбував місцеву жительку

Як встановили правоохоронці, затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі та злочини, пов’язані з наркотиками. За скоєний новий злочин йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

15 липня близько 14.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 36-річної жительки міста Новий Розділ, яка розповіла, що у сквері по вулиці Грушевського на неї напав невідомий чоловік, зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном та втік.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та екіпажі сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції.

Потерпіла надала детальний опис нападника – правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких за допомогою камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечна Львівщина», виявили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 30-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі та злочини, пов’язані з наркотиками.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Відділ комунікації поліції Львівської області