У Києві судитимуть підприємця та агронома КП, які привласнили понад ₴1,2 млн на фіктивних поставках кущів і дерев до столиці

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

В влітку цього року слідчі Святошинського управління поліції спільно з оперативниками УСР у місті Києві викрили директора приватної фірми з Полтавщини та головного агронома комунального підприємства Святошинського району, причетних до заволодіння бюджетними коштами столиці.

Як встановили правоохоронці, підозрювані, перебуваючи між собою у змові, організували виготовлення та підписання завідомо підроблених документів – видаткових і товарно-транспортних накладних, у яких зазначалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень нібито для благоустрою столиці.

На підставі цих фіктивних документів комунальне підприємство перерахувало на рахунок постачальника 1,2 млн гривень, однак товар до столиці так і не надійшов.

Тоді, правоохоронці за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння бюджетними коштами, а також за ч. 1 ст. 366 — внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Наразі слідчі зібрали всі необхідні докази, завершили досудове розслідування та передали матеріали справи до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва