У Нововолинську чоловіка підозрюють у доведенні 13-річного сина до самогубства

Йдеться про ч. 3 ст. 120 Кримінального Кодексу: за доведення до самогубства неповнолітнього особі загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.

Трагедія трапилась в травні минулого року у Володимирському районі. Доведений до відчаю через постійні утиски з боку батька 13-річний хлопець вчинив самогубство шляхом повішення. Співробітники поліції почали ретельно вивчати обставини події.

“Сім’я є багатодітною. Кілька років тому самогубство вчинила одна з доньок. Підозру викликали погляди батька, який систематично чинив психологічне домашнє насильство щодо всіх членів родини, а особливо щодо неповнолітнього сина. Він сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови”, – розповіла ювенальна поліцейська, яка однією з перших прибула тоді на місце трагедії, Людмила Самолюк.

Фігурант примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись. Він контролював його поведінку та думки, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої. Тотальні обмеження, залякування релігійного змісту, примус до покори та фізичної праці настільки вплинули на емоційний стан хлопця, що він бачив лише один вихід з ситуації – вчинення самогубства, що і скоїв.

На жаль, протягом тривалого періоду знущань ані рідні, ані сусіди до поліції з цього приводу не звертались.

Однак слідчим вдалось крок за кроком зібрати доказову базу саме щодо жорстокого поводження батька з сином, через що хлопець позбавив себе життя.

“Пророблена кропітка важлива робота, і це дало змогу оголосити зловмиснику підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального Кодексу України, за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури. Нині досудове слідство триває, призначено ще декілька експертиз та обиратиметься запобіжний захід підозрюваному. Після цього обвинувальний акт спрямують до суду”, – повідомила начальниця слідчого відділу поліції Нововолинська Ірина Рицай.

Оскільки в сім’ї є ще двоє неповнолітніх, саме поліцейські посприяли тому, аби жінка з ними одразу ж виїхали від чоловіка-тирана та оселились у безпечнішому місці. Інші доньки є повнолітніми.

У справі триває досудове слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області