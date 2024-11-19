У Первомайську затримали молодика, який побив до смерті родича

Під час сварки після застілля зловмисник наніс численні удари потерпілому, від яких той помер. Слідчі затримали зловмисника та оголосили йому про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Ввечері 17 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Чаусове Друге Первомайської громади в будинку виявлено тіло 58-річного домовласника зі слідами побиття.

У ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій слідчі та оперуповноважені Первомайського райвідділу поліції встановили, що вказаний злочин скоїв 23-річний родич померлого. Під час спільного вживання алкоголю дома у потерпілого між чоловіками виникла сварка, в ході якої молодик побив домовласника після чого пішов до себе додому. Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень згодом помер.

Правоохоронці доставили зловмисника до райвідділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Первомайський районний відділ поліції