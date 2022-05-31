У підтримці збройної агресії РФ проти України підозрюють співробітника ДП «Антонов»

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру провідному інженеру-конструктору ДП «Антонов» за фактом поширення в інтернеті публікацій з виправдовуванням збройної агресії РФ та прославлянням (глорифікації) військовослужбовців збройних сил країни-агресора (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Зокрема підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. «Не має такої країни як Україна. Є окраїна Росії», «Zа наших», «Сила V правде» — такі месенджери пропагував і підтримував підозрюваний.

До суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Під час обшуку у нього виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності, фото і відеоматеріали з антиукраїнським контентом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура