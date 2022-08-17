Правоохоронці нагадують, як не стати жертвами шахраїв

Поліцейські закликають громадян бути пильними при спілкуванні з незнайомцями та у разі підозрілої поведінки співрозмовника негайно звернутись до поліції.

Співробітники Солом’янського управління поліції нагадують про найпоширеніші схеми шахрайств та застерігаюь як не стати жертвою аферистів:

1. «Ваш родич потрапив у біду»: в таких випадках шахраї часто під виглядом працівника поліції або лікаря повідомляють громадянам, що їх близькі потрапили у лихо або їх затримала поліція і при цьому вимагають кошти для вирішення проблеми:

– якщо Вам телефонують з повідомленням про те, що ваші родичі чи знайомі потрапили у біду і вимагають кошти для вирішення проблеми, то не виконуйте вимог аферистів. Одразу ж з’ясуйте, де знаходиться близька людина, про яку йшлося в розмові та телефонуйте на спецлінію 102.

2. «Банківський представник»: під приводом нібито працівника банківської установи намагаються отримати інформацію щодо Вашої картки (номер картки, пароль, CVV-код), аби привласнити Ваші кошти:

– якщо Вам зателефонували чи надіслали смс-повідомлення з проханням повідомити свій пароль чи активізувати картку, за жодних обставин не повідомляйте ці дані незнайомцям. Зателефонуйте на офіційну гарячу лінію банку для уточнення інформації.

3. «Обмін валют за вигідним курсом»: шахраї пропонують здійснити конвертацію валюти, однак замість грошей Ви можете отримати підроблені купюри, або ж взагалі нічого не отримати, втративши свої заощадження:

– якщо Ви отримали пропозицію на обмін валют за вигідним курсом, або зловмисники пропонують прийти до Вас в помешкання та обміняти кошти «на дому», будьте обережними та ні в якому разі не співпрацюйте із неперевіреними валютниками.

4. «Вимагають передоплату при здійсненні покупки через Інтернет (соціальні мережі)»: при здійсненні покупок, недобросовісні громадяни можуть вимагати повну або часткову передоплату за обраний Вами товар, однак не виконують домовленостей та привласнюють гроші собі:

– у разі здійснення покупок через мережу Інтернет не надсилайте передоплату неперевіреним продавцям. У випадку, якщо відносно Вас все ж таки було вчинено протиправні дії, у жодному разі не панікуйте, не зволікайте, запишіть номер, з якого вам телефонували шахраї та передайте його співробітникам поліції за спецлінією 102.

Також поліцейські нагадують, що аферисти для злочинних схем користуються месенджерами Viber, WhatsApp, Telegram. Тож при спілкуванні за допомогою цих додатків із незнайомцями необхідно бути пильними і не надавати особисті дані для «перевірки» або фото документів.

Відділ комунікації поліції Києва