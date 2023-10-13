У поліції підтвердили, що відкрили кримінальне провадження щодо Арестовича
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича через його сексистські висловлювання.
Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
«Дійсно відкрито провадження. Наразі проводиться досудове розслідування», – повідомила Тищенко.
Джерела в правоохоронних органах повідомляли УНН, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу — виготовлення або розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.
Також процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Печерська окружна прокуратура Києва.
Арестович потрапив у скандал після того, як в мережі з’явилися уривки з його психологічних семінарів. Там, він, зокрема називав жінок «істотами», яких хочеться «придушити».
Раніше колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича внесли в базу “Миротворець”, назвавши його “професійним провокатором”.