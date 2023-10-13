У поліції підтвердили, що відкрили кримінальне провадження щодо Арестовича

Арестович потрапив у скандал після того, як в мережі з’явилися уривки з його психологічних семінарів. Там, він, зокрема називав жінок «істотами», яких хочеться «придушити».

Раніше колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича внесли в базу “Миротворець”, назвавши його “професійним провокатором”.