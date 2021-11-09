У Польщі українець зарізав 33-річного співвітчизника

У Польщі почастішали випадки нападу на українців. Але гинуть українські заробітчани не лише від рук місцевого населення, а й від своїх земляків.

Так у польському Плоцьку виявили мертвим 33-річного українця. За даними поліції, чоловіка зарізав через особисту ворожість його 32-річний співгромадянин, передає tvn24.pl.

Чоловіка знайшли мертвим у ніч проти 7 листопада у центрі Плоцька. Трагедія сталася через особисту ворожість між двома українцями, один з них ножем ударив другого в шию й пошкодив велику венозну судину.

Прокурорка через те, що слідство продовжується, відмовилася повідомляти деталі вбивства. Підозрюваному українцеві загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»