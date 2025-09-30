У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону
Підроблені польські штампи прикордонного контролю виявили прикордонники в Корчовій та Медиці
На польських прикордонних переходах у Корчовій та Медиці протягом кількох днів виявили двох громадян України, які намагалися використати підроблені штампи прикордонного контролю у своїх паспортах. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний портал Польщі.
Подібний інцидент стався 26 вересня на переході в Медиці, йдеться у повідомленні. У паспорті 30-річного громадянина України було виявлено два підроблені штампи прикордонного контролю з Медики. Чоловік зізнався у використанні підроблених штампів та добровільно погодився на шестимісячне умовне покарання з відстрочкою виконання покарання на два роки. Його паспорт було конфісковано, а самого українця повернуто в Україну.Tweet