У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону

Підроблені польські штампи прикордонного контролю виявили прикордонники в Корчовій та Медиці

На польських прикордонних переходах у Корчовій та Медиці протягом кількох днів виявили двох громадян України, які намагалися використати підроблені штампи прикордонного контролю у своїх паспортах. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний портал Польщі.

Повідомляється, що 28 вересня 29-річна громадянка Україна надала на перевірки документи в Корчовій. У її паспорті було вісім штампів польського прикордонного контролю. Ці штампи мали підтверджувати нібито проїзд через прикордонні переходи в Медиці, Гребенному, Корчові, Катовіце та Зосіні. Під час перевірки було підтверджено підробку, частково через відсутність заходів безпеки, що використовуються в таких документах. Українку звинуватили у використанні підробок, у чому вона зізналася. Жінку оштрафували на 1,5 тис. злотих, а паспорт конфіскували.

Подібний інцидент стався 26 вересня на переході в Медиці, йдеться у повідомленні. У паспорті 30-річного громадянина України було виявлено два підроблені штампи прикордонного контролю з Медики. Чоловік зізнався у використанні підроблених штампів та добровільно погодився на шестимісячне умовне покарання з відстрочкою виконання покарання на два роки. Його паспорт було конфісковано, а самого українця повернуто в Україну.