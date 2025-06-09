У Полтаві через корупцію адвокати і юрист дістали тюремні строки, а двоє суддів втратили посади

Вищий антикорупційний суд визнав двох адвокатів і юриста винуватими в пособництві у закінченому замаху на надання неправомірної вигоди суддям.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 травня.

19 травня 2022 року поліцейський зупинив автомобіліста і склав на нього адмінпротокол за водіння у нетверезому стані. Правоохоронець, нібито, тут же дав чоловікові номер телефону особи, яка допоможе йому уникнути відповідальності. Цією особою виявився юрист, який не мав адвокатського посвідчення, але приводив знайомому адвокатові клієнтів для спільної роботи.

Адвокат і помічник переконали водія передати 2 тисячі доларів США, з яких 1700 — судді Київського районного суду міста Полтава, а 300 — за їхні «юридичні послуги». Неправомірна вигода оформлялася під виглядом гонорару за правничу допомогу. Однак клієнт затягував із платою і приніс гроші тільки за день до судового засідання.

Адвокат і його помічник, імовірно, не мали в суді прямих контактів, щоб надати хабара, тому мусили користуватися послугами більш «досвідчених» в цьому питанні колег. Зокрема, звернулися до юристки «Лілі», яку вони ще між собою називають «дамою». Це колишня співробітниця ДАІ, яка надавала юридичні послуги. Адвокат вручив їй гроші і далі вона ще мала контактувати з посередником. Але наступного дня у телефонній розмові «дама» сказала, що повертає гроші з огляду на резонанс, повʼязаний із затриманням напередодні судді Ленінського районного суду і підвищеною зараз «обережністю» представників судової влади в питаннях отримання неправомірної вигоди. Наступного дня Київський районний суд Полтави оштрафував водія на 17 тисяч гривень і заборонив на рік сідати за кермо.

Далі адвокат із помічником зайнялися оскарженням рішення в Полтавському апеляційному суді. На цьому етапі вони залучили ще одного адвоката, який був знайомий із головою суду Сергієм Гальонкіним, на якого розподілили їх справу. НАБУ зафіксувало позапроцесуальне спілкування судді з цим другим адвокатом. Гальонкін сам дзвонив адвокатові і уточнював прізвище особи, стосовно якої буде слухатися справа.

14 листопада 2022 року Гальонкін скасував постанову суду першої інстанції і провадження у справі щодо водія закрив. Хоча грошей йому так і не передали. Як визнавали в НАБУ, зміст розмов із адвокатом не свідчив, що суддя Гальонкін зобов’язався ухвалити те чи інше рішення. Підозру Гальонкіну не предʼявили. Але за позапроцесуальне спілкування з адвокатом з посади судді звільнили.

Разом із тим, адвокат того ж дня, коли Гальонкін виніс рішення, зустрівся з іншим суддею Полтавського апеляційного суду Валентином Томилком і дав йому 600 доларів. Ці гроші вилучили в судді працівники НАБУ. Як згодом пояснювали Томилко і адвокат, йшлося не про хабар, а про повернення адвокатського гонорару. Нібито, раніше Томилко залучив цього адвоката захищати свого сина в адміністративній справі про водіння у нетверезому стані. Але адвокат «не повною мірою виконував свої обов’язки щодо захисту прав його сина», відтак Томилко розірвав договір і забрав гроші. Підозру судді не вручили. 20 травня 2025-го Вища рада правосуддя підтримала попереднє рішення дисциплінарної палати звільнити Томилка з посади судді. Підставою є позапроцесуальне спілкування Томилка з адвокатом і суддями і намагання втрутитися у діяльність судді, яка розглядала справу його сина.

Адвокати і адвокатський помічник у засіданнях Вищого антикорупційного суду вину не визнали. Захист стверджував, що є ознаки провокації, що клієнт сам неодноразово просив адвоката підкупити суддю, щоб отримати бажаний результат. Обвинувачений авдокат пояснював, що аби не втратити клієнта «підігрував», створюючи уявлення про можливість вплинути на суддю. І нічого поганого у таких своїх діях не вбачав.

Адвокат, який підключився на стадії апеляції, говорив, що інший обвинувачений (помічник першого адвоката — ред.) був винен йому гроші. І саме в день винесення судового рішення повернув борг, після чого він зайшов до судді Томилка в особистих справах. Але суд відхилив цю версію подій, оскільки у зафіксованих розмовах фігурантів не йдеться повернення боргу.

Щодо надання правової допомоги сину судді Томилка, то антикорупційний суд вважає це можливим, але «не враховує такий перебіг подій». Адже суду не було представлено жодного підтвердження відносин між адвокатом і клієнтом.

Адвоката і його помічника засудили до 4 років і 8 місяців увʼязнення з конфіскацією частини майна.

Ще одного адвоката, який пізніше став співучасником цієї справи, покарали позбавленням волі на 4 років і 6 місяців. Також у нього конфіскують вилучену при обшуку готівку: 117 700 доларів США, 6750 євро, 12 750 доларів США.

Додатково адвокатам заборонили на 3 роки займатись адвокатською діяльністю.

Наразі вирок ще не набув законної сили, обвинувачені не утримуються під вартою і можуть подавати апеляцію.