У Полтаві поліція затримала підозрюваного у спробі зґвалтування

Мешканець обласного центру заманив молоду жінку до власної оселі та намагався зґвалтувати. На щастя, їй вдалося дати йому відсіч та повідомити про цей випадок до поліції.

Як повідомив начальник відділу № 1 Полтавського районного управління поліції Олег Нагайцев, подія відбулася 1 березня на території Київського району міста. Поліція оперативно встановила чоловіка, підозрюваного у протиправних діях, та затримала його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Олег Нагайцев зазначив: «У процесі проведення першочергових слідчих дій ми встановили, що 28-річний чоловік має проблеми психічного здоров’я. Йому повідомлено про підозру у замаху на злочин та за ухвалою слідчого судді на період досудового розслідування поміщено до медичного закладу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 152 (Закінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Довідково. За вчинення дій сексуального характеру Кримінальний закон передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)