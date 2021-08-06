У Полтаві працівників комунального підприємства викрито на хабарях за поховання

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито службову особу, депутата однієї з районних в місті Полтаві рад, та робітника місцевого комунального підприємства.

За даними слідства, особи за попередньою змовою між собою вимагали 18 тис. грн від громадянина за вирішення питання про поховання родича та бронювання місця на кладовищі.

Наприкінці липня працівник підприємства отримав 10 тис. грн, на початку серпня – 8 тис. грн.

Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою, а також відсторонення службової особи від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Полтавським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

ДО УВАГИ ПОЛТАВЦІВ! Усіх, хто при похованні рідних стикався з аналогічною ситуацією, просимо звертатися до Полтавської окружної прокуратури за номером телефону (0532) 56-54-99 чи за адресою: м. Полтава, вул. Володимира Козака, 1, або до Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області за номером телефону 099 5373258 чи за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 38.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури