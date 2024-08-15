У Полтаві викрили шахрая, який ошукував людей під приводом доставки авто з Європи для ЗСУ

Поліцейські Полтавщини припинили злочинну діяльність шахрая, який на онлайн-платформах ошукував людей під приводом доставки автомобілів з Європи для ЗСУ. Серед потерпілих – військові та волонтери. Загальна сума збитку, спричинена шахрайськими діями, складає близько 250 тисяч гривень.

Оперативники карного розшуку поліції Полтавщини спільно зі слідчими Слідчого управління Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, викрили незаконну діяльність 23-річного полтавця, який на онлайн платформах розміщував оголошення про доставку автомобілів з Європи для військових потреб ЗСУ. Чоловік просив сплатити передплату, а після отримання грошей «зникав» з мережі. Таким чином зловмисник ошукав людей майже на 250 тисяч гривень. Серед потерпілих є військові та волонтери.

Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, планшет, банківські картки, сім-карти, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавської області, повідомив:

«Зібравши беззаперечну доказову базу, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні восьми епізодів злочинної діяльності. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Після завершення досудового розслідування щодо вчинення особою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду».

Октябрський районний суд міста Полтави призначив чоловікові чотири роки позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України з випробуванням на три роки. А також зобов’язав засудженого сплатити громадянам, які постраждали від шахрайських дій, понад 200 тисяч гривень.

Шановні громадяни!

Поліція Полтавщини радить Інтернет-користувачам, які продають або купують товар через онлайн-платформи або соцмережі, дотримуватися основних правил безпеки. А саме:

– поцікавтеся у продавця характеристиками товару, попросіть його зробити реальні фото;

– під час купівлі товару користуйтеся послугою «післяплата», щоб виключити шанси шахраїв привласнити кошти;

– під час продажу товару не розголошуйте відомості вашого карткового рахунку (для проведення платежу достатньо повідомити 16-значний номер вашої картки);

– отримавши фішинг-посилання, за жодних обставин не переходьте за ним і не вводьте реквізити та запитувану інформацію про банківську картку;

– не розголошуйте персональні дані, дані банківських карт;

– купуйте лише у перевірених магазинах.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією відділу протидії шахрайств

управління карного розшуку поліції Полтавщини та СУ ГУНП)