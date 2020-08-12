В Николаеве полиция задержала соратника «положенца» «Наума»

Днем в среду, 12 августа, в Николаеве, сотрудниками Департамента стратегических расследований был задержан местный предприниматель Андрей Невенчанный, известный в определенных кругах по кличке Хулиган.

Об этом сообщают «Новости-Н».

Сотрудники департамента стратегических расследований остановили автомобиль Range Rover, за рулем которого находился Андрей Невенчанный, на пересечении улиц Московской и Севастопольской. При проверке выяснилось, что номер автомобиля не соответствует VIN-коду. На время выяснений обстоятельств водитель был задержан.

Андрей Невенчанный, более известный как Хулиган, является подручным Игоря Науменко, имеющего статус в уголовном мире. Хулигана считают одним из самых приближенных к Науму, фактически правой рукой «положенца».

Как известно, 3 июля 2017 года в Николаеве задержали Игоря Науменко и его сообщников. Их задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос. В 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

Тогдашний начальник Управления СБУ в Николаевской области Алексей Лях, при котором задержали «Наума», заявлял, что деятельность «положенеца» Науменко курировался «ворами в законе» из России.

В сентябре 2017 года уголовное производство в отношении Науменко и его подельников передали для рассмотрения по сути в Заводский районный суд. Позже Игорю Науменко не смогли избрать меру пресечения, а еще через некоторое время его подельники Евгений Грудский и Игорь Уваров, после того, как суд смягчил им меру пресечения, вышли из СИЗО под залог.

Заводский районный суд Николаева в четверг, 16 июля, огласил приговор относительно Игоря Нуменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова, которых обвиняют в вымогательстве денег. Обвиняемым дали по пять лет тюрьмы. Всех взяли под стражу в зале суда. В свою очередь, Игорь Науменко считает несправедливым обвинительный приговор и намерен подавать апелляцию.

Стоит отметить, что за последние 8 лет Игорь Науменко дважды задерживался сотрудниками правоохранительных органов.

В сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда. // Преступности.НЕТ