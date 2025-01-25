У Полтаві засуджено хлопця, який поширював інтимні відео з колишньою дівчиною

8 січня Полтавський апеляційний суд виніс вирок Олексію К. за виготовлення, розповсюдження порно-відео та за порушення недоторканості приватного життя (ч.1 ст.182 та ч.2 ст.301 КК України). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Слід зазначити, що апеляційний суд трохи змінив вирок Київського райсуду, який був винесений 3 листопада 2023-го року. Власне ця зміна повлпливала лише на долю речових доказів.

Так, обвинувачений Олексій К — уродженець Хмельницького, має погашену судимість. Він із січня до червня 2019-го зустрічався із дівчиною та фільмував на свій телефон статеві акти із нею. Коли пара розійшлася, то Олексій К. почав розсилати ці відео подругам та знайомим дівчини через Messenger в Facebook.

Чоловік свою провину в суді заперечував та говорив, що нікому нічого не відправляв. Але зібрані докази, покази свідків та потерпілої переконали суд у тому, що Олексій К. винний у вчиненні вище зазначених правопорушень.

Так, його визнали винним та призначили 1 рік обмеження волі, але від відбування покарання звільнили, а провадження закрили у зв’язку з закінченням строків давності. Речові докази: мобільний телефон із сім-картою, планшет з флешкою, які вилучили у Олексія К — апеляційний суд постановив конфіскувати у власність держави.

Вирок Полтавського апеляційного суду набуває законної сили з моменту його проголошення і може бути оскаржений у касаційному порядку безпосередньо до Касаційного кримінального суду Верховного Суду протягом трьох місяців з моменту проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Анастасія Недогорська, «Полтавщина»