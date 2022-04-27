У Полтаві затримала чоловіка, який стріляв з пістолета у перехожих

До Полтавського районного управління поліції 26-го квітня, близько 15:30, надійшло повідомлення від громадян, що в обласному центрі по вулиці Європейській невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік людей. Поліція правопорушника затримала та розпочала досудове розслідування.

Отримавши повідомлення про постріли, на місце події негайно прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку Полтавського районного управління.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«На місці події слідчо-оперативна група разом із патрульною поліцією та працівниками карного розшуку, за сприяння представників приватної охоронної структури, встановили та затримали причетну до злочину особу. Правопорушником виявився полтавець, 1979 року народження. У нього вилучено предмет, зовні схожий на пістолет. Наразі речовий доказ направлено на експертизу. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу».

За попередньою версією слідства, між підозрюваним та двома чоловіками 60-ти та 65-ти років виник конфлікт. У ході сварки правопорушник здійснив кілька пострілів у бік опонентів, завдавши їм тілесні ушкодження.

Першу домедичну допомогу потерпілим надали патрульні поліцейські, які також прибули на виклик. За попередньою інформацією, загрози життю чоловіків немає.

За даним фактом слідчим Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)