Россиянина задержали за жесткое изнасилование тещи

Обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы

В Забайкальском крае арестован 38-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании своей тещи, сообщает СУ СКР по региону.

По информации ведомства, ранее судимый житель поселка КСК Черновского района Читы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на 62-летнюю женщину, жестоко избил ее и изнасиловал.

О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. Возбуждено дело по статье УК РФ «Изнасилование».

Мужчина арестован на два месяца и находится в следственном изоляторе. Обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы. // МК