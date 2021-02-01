Россиянина задержали за жесткое изнасилование тещи
Обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы
В Забайкальском крае арестован 38-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании своей тещи, сообщает СУ СКР по региону.
По информации ведомства, ранее судимый житель поселка КСК Черновского района Читы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на 62-летнюю женщину, жестоко избил ее и изнасиловал.
О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. Возбуждено дело по статье УК РФ «Изнасилование».
Мужчина арестован на два месяца и находится в следственном изоляторе. Обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы. // МКTweet