На Рівненщині посадовець військкомату постачав психотропи своєму керівництву

При цьому раніше районному керівнику ТЦК та СП вже повідомляли про підозру за незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру тимчасово виконувачу обов’язків начальника відділу – начальнику відділення обліку мобілізаційної роботи Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Йому інкриміновано незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, майор забезпечував керівника районного військкомату психотропною речовиною – амфетаміном.

Підозрюваний придбав на чорному ринку психотропну речовину, розфасував у полімерний zip-пакет, помістив до упаковки з серветок та заховав у бампері автомобіля співмешканки свого шефа. Він прозвітував йому про виконану роботу через один із месенджерів.

Після цього, районний воєнком вказав координати “закладки” своїй співмешканці, яка і забрала товар в обумовленому місці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

При цьому раніше районному керівнику ТЦК та СП вже повідомляли про підозру за незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. // LB.ua