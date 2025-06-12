На Полтавщині поліція підозрює чоловіка у вчиненні умисного вбивства жінки

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури підозрюють мешканця Лубенської громади у вчиненні умисного вбивства жінки. Чоловікові вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу.

До Лубенського райвідділу поліції 11 червня близько 08:00 години надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що в приватному будинку вона виявила свою бабусю без ознак життя.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

Тимчасовий виконувач обовʼязків начальника Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко зазначив:

«Під час огляду місця події слідчо-оперативною групою встановлено, що на тілі 88-річної жінки наявні сліди насильницької смерті. У ході проведення першочергових заходів та слідчих дій поліцейські також зʼясували, що до вчинення злочину, ймовірно, причетний місцевий чоловік 1931 року народження. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції та СУ ГУНП)