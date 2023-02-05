На столичному Печерську затримали грабіжника, який напав на жінку

Зловмисник вихопив з рук потерпілої сумку із особистими речами і втік. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці швидко встановили особу порушника та затримали його. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану.

До поліції надійшло повідомлення від киянки про грабіж на вулиці Михайла Бойчука. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та оперативники Печерського управління поліції.

Заявниця розповіла правоохоронцям, що до неї підбіг невідомий та вихопив із рук сумку, в якій знаходився мобільний телефон, гроші, документи та інші особисті речі. Після скоєного зловмисник втік з місця події.

Отримавши інформацію, працівники кримінальної поліції Печерського управління поліції за технічного сприяння аналітиків столичного главку розпочали оперативно-розшукові заходи, зокрема вивчили записи з камер відеоспостережень та відслідкували маршрут руху втікача, а відтак встановили особу правопорушника та затримали його.

Зловмисником виявився уродженець Запоріжжя, 1991 року народження, раніше судимий за скоєння грабежу та крадіжки. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем його мешкання поліцейські провели невідкладний обшук та вилучили речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, який карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Та подали клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва