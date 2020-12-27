64-річного одесита затримали за вбивство сина

Під час сімейної сварки правопорушник вдарив 36-річного сина кухонним ножем по руці. Потерпілий втратив багато крові і помер в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Про подію, що сталася сьогодні пообіді, до чергової частини Суворовського відділу поліції повідомили медики. Правоохоронці виїхали на місце події і з’ясували, що зловмисник прийшов додому напідпитку і почав чіплятися до дружини. Син став на захист матері і за це отримав від батька кілька ножових поранень.

Чоловіка поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суворовський відділ поліції в м. Одесі