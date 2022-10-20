Виправдовування збройної агресії РФ проти України та підтримка дій окупантів – підозрюється мешканка Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 30-річній мешканці столиці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

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Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.

Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області .

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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