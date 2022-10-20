Виправдовування збройної агресії РФ проти України та підтримка дій окупантів – підозрюється мешканка Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 30-річній мешканці столиці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ.

Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області .

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура