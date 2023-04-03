У Полтаві затримала чоловіка за напад на поліцейського

У Полтаві місцевий 26-річний водій мотоцикла напав на патрульного поліцейського, який перебував при виконанні службових обов’язків. Подія сталася в обласному центрі 2 квітня, близько 16:00. Правопорушника затримано. Поліція розпочала кримінальне провадження.

До поліції Полтави 2 квітня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Сінна та Соборності. На виклик одразу прибув наряд патрульної поліції. Під час з’ясування поліцейськими обставин події, місцевий 26-річний водій мотоцикла, який раніше вже мав проблеми із законом, раптово завдав удар інспекторові патрульної поліції. За вчинене правопорушення особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочато кримінальне провадження.

Олег Нагайцев, начальник відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції, повідомив:

«За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

Відділ комунікації поліції Полтавщини