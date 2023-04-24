У столиці повідомили про підозру чоловіку, який скоїв розбійний напад на пенсіонера

Порушник побив чоловіка, який працює охоронцем у релігійному центрі, після чого забрав у нього мобільний телефон, а з приміщення виніс два ноутбуки та кілька пакетів із гуманітарною допомогою. За скоєне нападнику загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

На початку лютого до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його побив та обікрав невідомий. Заявник пояснив, що зловмисник напав на нього в приміщенні релігійного центру на вулиці Гетьмана Павла Полуботка, де він працює охоронцем. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу задокументувала злочин і поліцейські розпочали пошук підозрюваного.

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Артем Осовик розповів, що правоохоронці провели низку розшукових заходів та встановили, що до скоєння злочину причетний уродженець Чернівецької області, 1981 року народження:

«Ми з’ясували, що нападник побив пенсіонера, відібрав у нього телефон, а потім забрав із приміщення релігійного центру два ноутбуки та декілька пакетів із продуктовими наборами, після чого втік. Зловмисник збув ноутбуки до ломбарду, а телефон залишив собі. У ході досудового розслідування ми вилучили в нього викрадений ґаджет та повернули потерпілому».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за фактом грабунку. Згодом, після отримання медичного висновку експерта щодо тривалого розладу здоров’я потерпілого, слідчі перекваліфікували провадження на розбій.

«Наразі ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою стаття 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчинений в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування», — зазначив Артем Осовик.

Відділ комунікації поліції Києва