У Полтаві жінці повідомили про підозру в спричиненні смертельних тілесних ушкоджень

До Полтавського районного управління поліції 28 листопада близько 12:30 надійшло повідомлення від медиків про ножове поранення чоловіка в одній із квартир Шевченківського району Полтави. Поліція негайно прибула на місце події та розпочала кримінальне провадження.

В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що між 59-річною місцевою мешканкою та її 34-річним родичем виникла сварка, яка переросла в бійку. Обороняючись під час конфлікту жінка завдала чоловікові ножове поранення. Його терміново доставили до лікарні. Але, на жаль, медикам не вдалося врятувати йому життя.

Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, прокоментував:

«За спричинення тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони жінці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)