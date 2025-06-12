У Полтаві знайшли мертвим псевдоволонтера, якого судили за шахрайство

У Полтаві знайшли мертвим псевдоволонтера, щодо якого раніше завершили досудове розслідування – його підозрювали у шахрайстві на 3 млн грн.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили в ГУНП Полтавської області.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2025 року слідчі поліції Полтавщини завершили досудове розслідування стосовно 22-річного жителя Полтави, який ошукав громадян під приводом доставки автомобілів, зарядних станцій та турнікетів для українських військових. Довели причетність особи до 14 епізодів злочинної діяльності. Фігуранту загрожувало до 8 років ув’язнення.

Загальна сума завданої громадянам шкоди становить близько 3 млн грн. У процесі досудового розслідування підозрюваний компенсував потерпілим частину збитків.