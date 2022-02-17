На станції столичного метро затримали чоловіка з наркотиками

Під час поверхневого огляду у правопорушника поліцейські виявили пакетики з наркотичною речовиною, ймовірно, солями PVP. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час несення служби по охороні громадського порядку на станції метро «Нивки» поліцейські помітили громадянина, який підозріло себе поводив, помітно нервував та постійно озирався. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього 17 пакетиків з кристалічною речовиною.

Як повідомив слідчий управління поліції в метрополітені Тарас Корніцький, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію:

«Ми вилучили заборонену речовину, схожу на солі PVP, та направили на експертне дослідження. Правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, ним виявився місцевий мешканець,1984 року народження».

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва