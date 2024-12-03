У Києві затримали зловмисника, який під час сутички вдарив хлопця ножем у живіт

Потерпілого доставили до медичного закладу, а нападника одразу затримали правоохоронці. За рішенням суду фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Пізно ввечері до чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення від працівників територіального управління, котрі знаходились на патрулюванні, про ножове поранення перехожого на вулиці у центральній частині міста.

Правоохоронці встановили, що ввечері на вулиці біля закладу громадського харчування між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав з кишені розкладний ніж та вдарив ним 23-річного хлопця у живіт. У сутичку втрутились співробітники поліції, які несли службу неподалік, та затримали 26-річного нападника.

Правоохоронці одразу викликали швидку для потерпілого, якого лікарі госпіталізували до медичного закладу. З місця події слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину — ніж, який фігурант кинув на землю, помітивши правоохоронців.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури фігурантові повідомлено про підозру у вчиненні злочину. На час досудового розслідування районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва