За підозрою у вбивстві поліцейські Дніпра затримали 49-річного місцевого жителя

Під час конфлікту зловмисник палкою завдав потерпілому численні удари по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Злочин стався 8 жовтня близько 00.30 у садовому товаристві, що в Новокодацькому районі міста. Між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний побив товариша палкою. Від отриманих травм 41-річний чоловік помер на місці.

Працівники відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління встановили та затримали 49-річного чоловіка. Знаряддя злочину вилучили. Також до слідчих заходів залучили кінолога зі службовою собакою – німецькою вівчаркою Альма, яка підтвердила причетність затриманого до вбивства людини.

8 жовтня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ( умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП