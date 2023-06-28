У пособництві російським окупантам підозрюється «керівник» підприємства зі Старобільська

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру екскерівнику комунального підприємства «Старобільськвода» у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року проросійськи налаштований місцевий мешканець почав співпрацювати з окупаційною владою.

Підозрюваний очолив «муніципальне унітарне підприємство «СТАРСЕРВІС» міста Старобільська».

Вказане підприємство ‒ єдиний постачальник платних комунальних послуг на території міста, серед яких: електромонтажні та ландшафтні роботи, водопостачання та водовідведення, вивезення відходів, організація та проведення поховань.

Суб’єкт господарювання зареєстрований у федеральній податковій службі рф та з зібраних коштів сплачує окупантам податки в рублях, таким чином поповнюючи бюджет псевдореспубліки.

За протиправні дії так званому «керівнику» загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)